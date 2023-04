POL-F: "ROADPOL - Speedmarathon" - europaweiter Verkehrsaktionstag auch in Hessen

Frankfurt (ots) - (dr) Am gestrigen Donnerstag (13. April 2023) kam ein 20-jähriger Autofahrer in Unterliederbach von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Begrenzungsgeländer. Der junge Mann blieb unverletzt, an dem von ihm gefahrenen hochmotorisierten Pkw entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Der 20-Jährige war gegen 23:45 Uhr mit einem Audi RS 3 auf ...

