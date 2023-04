Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230414 - 0424 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Radelnder Taschendieb

Frankfurt (ots)

(di) Ein Radelnder Taschendieb fragte gestern Morgen (14. April 2023) einen ahnungslosen Passanten im Bahnhofsviertel zunächst nach Geld und stahl dann dessen Handy. Er macht sich anschließend mit seinem Fahrrad aus dem Staub.

Der Geschädigte befand sich gegen 06:05 Uhr in der Elbestraße, als er auf dem Gehweg von dem unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Mann fragte den Geschädigten nach Bargeld und griff dann ungefragt nach dessen Geldbeutel, der sich in der Gesäßtasche des Geschädigten befand. Da jedoch kein Geld im Geldbeutel war, gab der Täter den Geldbeutel zurück und umarmte hierbei den Geschädigten. Dabei stahl er unbemerkt das Handy sowie ein Schachtel Zigaretten aus dessen Jackentasche. Bis der Geschädigten den Diebstahl bemerkte, war der Unbekannte mit seinem Fahrrad bereits in Richtung Niddastraße davongefahren.

Der Täter war ca. 35 - 40 Jahre alt und 165 - 170 cm groß. Er trug eine hellblaue Jeansjacke und eine hellblaue Jeanshose. Er war mit einem Fahrrad unterwegs und hatte einen hellen Fahrradhelm auf.

Hinweise nimmt das örtliche Polizeirevier (4. Polizeirevier) telefonisch unter der Rufnummer 069/ 755 - 10400 entgegen. (D100-REE-EG4)

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell