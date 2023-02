BPOL NRW: Bundespolizei - Mönchengladbach Hauptbahnhof: 18-Jähriger widersetzt sich nach Fluchtversuch

Duisburg (ots) - Im Duisburger Hauptbahnhof nahmen am Samstagmittag (11. Januar) Zielfahnder der Bundespolizei eine Frau (26) auf frischer Tat fest. Sie entwendete einem Reisenden (70) die Geldbörse. Die Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Beamten der Bundespolizei beobachteten die 26-jährige Bosnierin beim Zustieg in einen Regionalexpress am Bahnsteig ...

mehr