BPOL NRW: Bundespolizei verhindert die Ausreise eines seit 26 Jahren gesuchten Mörders am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (12.02.2023) stellten Bundespolizeibeamte am Flughafen Düsseldorf im Rahmen einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Barcelona/Spanien einen 44-jährigen Albaner fest, nach dem international gefahndet wurde. Die irischen Behörden hatten gegen den Mann im April des vergangenen Jahres einen Haftbefehl wegen Rauschgiftkriminalität erlassen. Doch als die Fingerabdrücke des Gesuchten auf der Wache der Bundespolizei überprüft wurden, stellte sich heraus, dass der Mann weiterhin unter abweichenden Personalien seit bereits 26 Jahren durch die albanischen Behörden wegen Mordes international gesucht wurde. Laut diesen soll der Verurteilte im Jahre 1997 einen Albaner mit einer Schusswaffe getötet haben. Dem Mann wurde der Haftbefehl durch die Bundespolizei eröffnet. Zur Durchführung des Auslieferungsverfahrens wurde er dann an die Justizbehörden übergeben.

