POL-STD: Silke Tonn neue Kontaktbeamtin in Stade

Stade (ots) - 1. Einbrecher in der Silvesternacht in Stade In der Zeit zwischen 31.12., 00:30 h und 01.01., 10:00 h sind bisher unbekannte Täter in Stade in der Straße "Schöne Aussicht" in ein dortiges Einfamilienhaus eingedrungen nachdem sie zuvor mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten. Was die ...

mehr