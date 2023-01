Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in der Silvesternacht in Stade, Einbrecher dringen in Stader Einkaufsmarkt ein und entwenden Mobiltelefone

Stade (ots)

1. Einbrecher in der Silvesternacht in Stade

In der Zeit zwischen 31.12., 00:30 h und 01.01., 10:00 h sind bisher unbekannte Täter in Stade in der Straße "Schöne Aussicht" in ein dortiges Einfamilienhaus eingedrungen nachdem sie zuvor mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten. Was die Einbrecher dabei erbeuten konnten, steht zur Zeit aber noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Einbrecher dringen in Stader Einkaufsmarkt ein und entwenden Mobiltelefone

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht gegen 02:30 h in Stade im Drosselstieg nach dem Aufhebeln einer Tür in den dortigen Einkaufsmarkt gelangt, haben in der Elektroabteilung eine Vitrine eingeschlagen und dann daraus mehrere Mobiltelefone entwendet. Dabei wurde eine Alarmanlage ausgelöst und der Sicherheitsdienst alarmiert. Mit der Beute konnten die Täter dann anschließend nach kurzer Zeit das Gebäude noch vor dem Eintreffen der sofort eingesetzten Streifenwagen wieder in unbekannte Richtung verlassen und in die Dunkelheit flüchten.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell