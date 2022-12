POL-NI: Uchte - Wetterschutzhütte mit Graffiti beschmiert

Nienburg (ots) - (KEM) In Uchte wurde gestern Morgen, den 21.12.2022, zwischen 7.30 und 7.50 Uhr ein PKW durch einen bislang unbekannten Täter auf bislang unbekannte Weise beschädigt. Der weiße Fiat stand an der Bremer Straße Höhe Hausnummer 45 in Fahrtrichtung B 441 geparkt. Als der 56-jährige Geschädigte nach durchgeführten Arbeiten zu seinem Firmenwagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der ...

