Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte - Weißer Fiat beschädigt - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

(KEM) In Uchte wurde gestern Morgen, den 21.12.2022, zwischen 7.30 und 7.50 Uhr ein PKW durch einen bislang unbekannten Täter auf bislang unbekannte Weise beschädigt.

Der weiße Fiat stand an der Bremer Straße Höhe Hausnummer 45 in Fahrtrichtung B 441 geparkt. Als der 56-jährige Geschädigte nach durchgeführten Arbeiten zu seinem Firmenwagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Fahrertür in Form von Kratzern und Beulen fest. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei eher von einer Sachbeschädigung als von einem Verkehrsunfall aus. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.

