Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg - Bundespolizisten stellen Taschendiebin auf frischer Tat

Duisburg (ots)

Im Duisburger Hauptbahnhof nahmen am Samstagmittag (11. Januar) Zielfahnder der Bundespolizei eine Frau (26) auf frischer Tat fest. Sie entwendete einem Reisenden (70) die Geldbörse. Die Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Die Beamten der Bundespolizei beobachteten die 26-jährige Bosnierin beim Zustieg in einen Regionalexpress am Bahnsteig zu Gleis 6 des Duisburger Hauptbahnhofes. Zielfahnder sahen, wie die Verdächtige dem 70-jährigen Deutschen die Geldbörse aus seiner Umhängetasche entwendete und sich anschließend entfernte. Die Fahnder der Bundespolizei konnten die Tatverdächtige und ihre Begleiterin in einer gegenüberliegenden Bahn am selben Bahnsteig stellen, nahmen die Tatverdächtige vorläufig fest und führten sie der Dienststelle zu. Das Portmonee wurde dem 70-Jährigen zurückgegeben.

Aufgrund fehlender Haftgründe wurde die Tatverdächtige von der Wache entlassen.

Gegen die 26-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet.

