POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 30.09.2022 kam es in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 18:30 Uhr in der Fruchthallstraße in Homburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Opel Karl mit Zweibrücker-Kreiskennzeichen, schwarze Lackierung, beschädigt. Der Verursacher hat das Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einer benachbarten Parkfläche, gestreift und ist anschließend weggefahren.

Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

