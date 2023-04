Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230417 - 0432 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Täterpärchen erpresst Bargeld

Frankfurt (ots)

(di) Am frühen Montagmorgen (17. April 2023) wurde ein junger Mann im Bahnhofsviertel Opfer eines bewaffneten Täterpärchens. Dieses erbeutete Bargeld und konnte unerkannt entkommen.

Der 26-jährige Geschädigte war zunächst zu Fuß in der Elbestraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 50 von einer ihm unbekannten Frau angesprochen wurde. Die Unbekannte bot dem Geschädigten zunächst sexuelle Leistungen an. Doch dazu kam es nicht. Ungeachtet der Offerte zog die Frau im Verlauf des Gesprächs ein Messer. Sie bedrohte den Geschädigten damit und forderte ihn auf, ihr zu folgen.

Die Täterin dirigierte den Geschädigte hierauf über den Francois-Mitterand-Platz bis in den Zimmerweg, wo ein Mann, der offensichtlich mit der Frau in Verbindung stand, hinzutrat. Der Mann zog eine augenscheinliche Schusswaffe, mit der er wiederum den Geschädigten bedrohte. Dabei forderte er Geld. Der Geschädigte übergab seine Barschaft in Höhe von mehreren hundert Euro, woraufhin das Täterpärchen von ihm abließ und vom Tatort flüchtete.

Die beiden Täter konnten vom Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden:

1.) Unbekannter Mann

25-25 Jahre alt, ca. 165 cm groß, gebräunte Haut, schwarze Wollmütze (teilweise bunt), schwarze Oberbekleidung, schwarze Jogginghose, "Gucci"-Umhängetasche

2.) Unbekannte Frau

Ca. 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dicklich, helle Haut, rote, lange Haare, dunkelgrüne Jacke

Die sofortige Fahndung nach den beiden Tatbeteiligten verlief negativ. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden daher gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen Revier (4. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755 - 10400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell