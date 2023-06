Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Worms (ots)

Am Morgen des 08.06.2023 kam es um 08:30 Uhr in der Alzeyer Straße in Worms zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 44-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Rennrad die Alzeyer Straße in Richtung Innenstadt hinter einem PKW. Beim Verlassen des Kreisverkehrs Alzeyer Straße / Brauereistraße querte ein Fußgänger über den dort befindlichen Fußgängerüberweg die Fahrbahn. Der PKW musste anhalten, was der hinter ihm fahrende Fahrradfahrer zu spät erkannte. Er fuhr mit seinem Fahrrad auf das Heck des PKW auf und wurde hierdurch in die Heckscheibe des PKW geschleudert. Der Fahrradfahrer erleidet hierdurch mehrere Wunden im Gesicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

