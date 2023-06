Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alleinunfall mit verletzter Person

Worms (ots)

Am Dienstagabend kam es zu einem Alleinunfall einer 19-jährigen Wormserin. Gegen 21 Uhr war die Frau auf der B9 in Richtung Rheindürkheim unterwegs, als sie an der Einmündung zur Dammstraße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verlor. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Leitblanke, geriet ins Schleudern und kam schließlich im Sommerdamm zum Stehen. Die 19-Jährige wurde nach erster Einschätzung leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der PKW wurde mit entstandenem Totalschaden abgeschleppt. Die Fahrbahn im Sommerdamm musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe durch die freiwillige Feuerwehr gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell