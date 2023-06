Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Dreister Autodiebstahl - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Zu einem dreisten Autodiebstahl kam es am gestrigen Sonntagabend. Gegen 22 Uhr bestellte ein bislang unbekannter Täter in einer Pizzeria in der Bensheimer Straße eine Pizza. Während diese zubereitet wurde, verließ er den Laden unter dem Vorwand eine Zigarette rauchen zu wollen. Tatsächlich stieg er jedoch in das unverschlossene Lieferfahrzeug der Pizzeria und fuhr davon - die Schlüssel steckten. Im Rahmen der Fahndung konnte der PKW, ein hellblauer Ford Focus, Baujahr 2005 mit Kennzeichen WO-YA17 nicht festgestellt werden. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 175-180 cm groß, schwarze Haare, schwarzer Bart, dunkle/ schwarze Kleidung, schlank.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer das gestohlene Fahrzeug seit der Tat gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell