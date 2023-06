Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots)

Glücklicher Weise nur leicht verletzt wurde ein 65-jähriger Wormser bei einem Alleinunfall unter Alkoholeinfluss am Mittwochvormittag. Gegen 09:45 Uhr war der Mann auf der Abenheimer Landstraße (K18) unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und von der Straße abkam. Dort überfuhr er mehrere Verkehrszeichen bis sein Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam und zu brennen begann. Der 65-Jährige konnte sich selbstständig befreien, musste jedoch mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden. Der zwischenzeitlich in Vollbrand stehende PKW wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest 1,47 Promille. Darüber hinaus berichtete ein entgegenkommender Autofahrer, dass es fast zu einer Kollision mit ihm gekommen wäre. Dem 65-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Die Abenheimer Landstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Löscharbeiten voll gesperrt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

