POL-PDWO: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Worms (ots)

Am Morgen des 27.05.2023 gegen 10:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 9 im Bereich von Worms-Rheindürkheim zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person.

Ein 44-jähriger Citroen-Fahrer aus Lampertheim befuhr die Bundesstraße in Richtung Süden und erkannte in Höhe des Restaurants "Rheinperle" einen verkehrsbedingten Stau zu spät. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit dem unmittelbar davor fahrenden Audi eines 31-jährigen Fahrers. Durch den Aufprall wurde der Audi auf ein weiteres davor befindliches Fahrzeug geschoben. Dieser dritte Pkw entfernte sich jedoch, möglicherweise in Unkenntnis über einen Verkehrsunfall, von der Örtlichkeit.

Durch den Verkehrsunfall wurde der 44-jährige Unfallverursacher leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum Worms verbracht. An den beiden bekannten Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Citroen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Hinsichtlich des dritten zurzeit unbekannten Fahrzeugs liegen der Polizei aktuell keine Erkenntnisse vor. Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-852 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

