Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht - Zeugen/Geschädigte gesucht

Worms (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am gestrigen Dienstagabend. Gegen 18:45 Uhr war ein 43-jähriger Autofahrer in der Gymnasiumstraße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Goethestraße eine von rechts kommende Radfahrerin übersah. Die bislang unbekannte Frau stürzte zu Boden und zog sich augenscheinlich eine Verletzung im Gesicht zu. Anschließend fuhr sie davon, ohne mit dem 43-Jährigen in Kontakt zu treten. Näheres ist zur Geschädigten derzeit nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell