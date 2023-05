POL-PDWO: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Worms (ots) - Am Samstagvormittag gg. 10:45 Uhr kam es in der Alzeyer Straße im Worms zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer. Der 48-Jährige Renault Fahrer aus Worms befuhr die Mozartstraße in Fahrtrichtung Alzeyer Straße und übersah beim Linksabbiegen in die Alzeyer Straße den 68-Jährigen Wormser auf seinem Motorrad. Der Motorradfahrer befuhr seinerseits auf seiner Kawasaki die ...

