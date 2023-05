Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Krad - Fahrer leichtverletzt

Worms (ots)

Am Samstagvormittag gg. 10:45 Uhr kam es in der Alzeyer Straße im Worms zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer.

Der 48-Jährige Renault Fahrer aus Worms befuhr die Mozartstraße in Fahrtrichtung Alzeyer Straße und übersah beim Linksabbiegen in die Alzeyer Straße den 68-Jährigen Wormser auf seinem Motorrad. Der Motorradfahrer befuhr seinerseits auf seiner Kawasaki die bevorrechtigte Alzeyer Straße in Richtung Pfeddersheim. Beim Zusammenstoß verletzte sich der 68-jährige leicht durch den Sturz und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Worms verbracht.

Die Alzeyer Straße musste für die Unfallaufnahme zwischen Schwimmbad und Erenburger Straße für 15 Minuten kurzzeitig voll gesperrt werden. Hierbei kam es jedoch nur zu leichten Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell