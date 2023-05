Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Worms (ots)

Leicht verletzt wurde ein 58-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montagmorgen. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Gegen 06:30 Uhr war der Wormser Radfahrer in der Strauss-Straße in Richtung Richard-Wagner-Straße unterwegs. Nachdem er die kreuzende Johann-Sebastian-Bach-Straße passierte, bog ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Auto von der Alzeyer Straße kommend nach rechts in die Richard-Wagner-Straße ein und übersah kurz darauf den 58-Jährigen. Der Unbekannte touchierte den Radfahrer und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen VW Golf mit dem Ortskürzel "HP" im Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wurde als Mann mit kräftiger Statur und grauem Vollbart beschrieben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

