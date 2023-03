Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Bei Auffahrunfall zwei Fahrzeugführer verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 24.3.2023 ereignete sich gegen 8.35 Uhr ein Auffahrunfall auf der Hoetmarer Straße in Sendenhorst. Ein 38-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Hoetmarer Straße in Richtung Hoetmar. An der Einmündung Hoetmarer Straße/Raiffeisenstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr hielt der Ahlener an. Die hinter ihm fahrende 26-jährige Ahlenerin bemerkte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf das Fahrzeug des 38-Jährigen auf. Rettungskräfte brachten die leicht verletzten Fahrzeugführer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwas 15.000 Euro.

