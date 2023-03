Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Handy aus der Hand gestohlen

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Täter stahl einem Mann sein Handy aus der Hand, als er am Donnerstag, 23.3.2023, 18.00 Uhr im Bereich des Geländes Zeche Westfalen in Ahlen spazieren ging. Der Ennigerloher wollte gerade ein Foto fertigen, als der Unbekannte mit einem Pedelec an ihm vorbeifuhr und nach dem Mobiltelefon griff. Der Täter ist geschätzt 20 bis 30 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare, ist südländischen Typs, trug eine olivfarbene Jacke und eine blaue Jeans. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

