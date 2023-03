Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann zeigte sich schamverletzend

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 23.3.2023 zeigte sich ein Mann gegen 12.00 Uhr in Ahlen schamverletzend. Der Unbekannte war einer Frau aufgefallen und hatte seinen Unterkörper samt Geschlecht entblößt. Dabei stand der Tatverdächtige im Bereich des Fuß-/Radwegs an der Jahnstraße in Blickrichtung der Therese-Münsterteicher-Schule. Bei der Person soll es sich um einen Mann südosteuropäischen Typs handeln, welcher eine auffallend schmächtige Gestalt habe und etwa 1,70 Meter groß sei. Des Weiteren habe der Unbekannte einen ungepflegten Vollbart sowie schwarze Haare und trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Wer kennt den Täter oder kann Angaben zu seinem Wohnort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell