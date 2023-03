POL-WAF: Ahlen. Autofahrer konnte keinen Führerschein vorweisen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Dienstag, 21.3.2023, gegen 2.30 Uhr in ein Fotogeschäft auf der Geiststraße in Ennigerloh ein. Der oder die Täter stahlen bei dem Einbruch Geld und eine Fotokamera. In der Nacht zu Dienstag kam es auf der Geiststraße zu einem weiteren Einbruch in ein Kosmetikstudio. Es ist aktuell nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Des Weiteren ereigneten sich zwei weitere ...

mehr