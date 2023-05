POL-PDWO: Geschwindigkeitskontrollen der Polizeiinspektion Worms

Worms (ots) - Zu einer Unfallflucht kam es am gestrigen Dienstagabend. Gegen 18:45 Uhr war ein 43-jähriger Autofahrer in der Gymnasiumstraße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Goethestraße eine von rechts kommende Radfahrerin übersah. Die bislang unbekannte Frau stürzte zu Boden und zog sich augenscheinlich eine Verletzung im Gesicht zu. Anschließend fuhr sie davon, ohne mit dem 43-Jährigen in Kontakt zu treten. ...

