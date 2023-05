Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Daun (ots)

Am Freitag, den 05.05.2023 kam in der Zeit zwischen 12:50 - 18:05 Uhr in der Abt-Richard-Straße in Daun, auf dem Parkplatz der Volksbank, zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- bzw. Ausfahren aus der Parklücke einen schwarzen AUDI TT Coupé. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Jegliche weiteren Hinweise zum Unfall dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

