POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Daun / Gerolstein / Densborn (ots) - Im Rahmen von mobilen Verkehrskontrollen konnten am Freitag, den 05.05.2023 im Stadtgebiet Gerolstein und in der Ortslage Densborn durch die Beamten der Polizeiwache Gerolstein mehrere Verstöße festgestellt werden. In der Ortschaft Densborn konnten zwei Fahrzeuge festgestellt werden, deren Termin für die Hauptuntersuchung überschritten war. In einem Fall wurde der Halter verwarnt. ...

