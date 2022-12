POL-SE: Tornesch - Stationäre Verkehrskontrolle im Stadtgebiet - Polizei führt Anhalte- und Sichtkontrollen durch

Bad Segeberg (ots) - Beamte des Polizeireviers Elmshorn haben am Freitagabend, den 16.12.2022, Heroin und Kokain im Rahmen einer Kontrolle in einem Pkw aufgefunden und Fahrer und Beifahrer vorläufig festgenommen. Gegen 22:30 Uhr bemerkten eine Zivilstreife einen verdächtigen Pkw und dessen Insassen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Westerstraße in Elmshorn und observierten das Fahrzeug, das sich kurz darauf ...

mehr