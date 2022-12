POL-SE: Elmshorn - Drogenfund bei Kontrolle

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 17.12.2022, ist es sowohl in Bad Segeberg als auch in Henstedt-Ulzburg zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Im Bad Segeberger Bornwischen drangen zwei Täter zwischen 20:00 und 21:15 Uhr in das Wohnhaus ein und stahlen Schmuck. Zwischen 18:10 und 19:20 Uhr brachen Unbekannte in der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg nahe der Kadener Chaussee in ein Einfamilienhaus ein. ...

