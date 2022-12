Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Arztpraxis

Bad Segeberg (ots)

Am Samstagabend, den 17.12.2022, ist es in der Ochsenzoller Straße in Norderstedt im Bereich der Ahornallee zum Einbruch in eine Arztpraxis gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen zwei Täter gegen 21:00 Uhr über den Balkon gewaltsam in die Räume ein, wurden um 21:25 Uhr durch Mitarbeiter gestört und flohen mit medizinischem Werkzeug über den Balkon in Richtung Ahornallee.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach den Flüchtigen verlief in der Nacht erfolglos.

Die beiden Täter waren circa 18 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Metern groß. Ein Einbrecher war von kräftiger Statur und dunkel bzw. mit einer blauen Jogginghose bekleidet. Er hatte kurze dunkle Haare.

Der zweite Mann war schlank, hatte schwarze Haare und war dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet um sachdienliche Hinweise zur Identität und weiteren Fluchtrichtung der Unbekannten unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell