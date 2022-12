POL-SE: Pinneberg - Zigaretten aus Tankstelle gestohlen

Bad Segeberg (ots) - Am Samstagabend, den 17.12.2022, ist es in der Ochsenzoller Straße in Norderstedt im Bereich der Ahornallee zum Einbruch in eine Arztpraxis gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen zwei Täter gegen 21:00 Uhr über den Balkon gewaltsam in die Räume ein, wurden um 21:25 Uhr durch Mitarbeiter gestört und flohen mit medizinischem Werkzeug über den Balkon in Richtung Ahornallee. Die ...

mehr