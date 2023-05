POL-PDWIL: Wassergefährdene Stoffe in der Prüm

Bitburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag den 04.05.2023 auf Freitag den 05.05.2023 kam es im mittleren Bereich der Bahnhofstraße in Bitburg zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten PKW. Hier wurden jeweils die Außenspiegel von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen oder den Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei in Bitburg unter der Telefonnummer ...

