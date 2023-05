Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tino Schwarz folgt auf Jürgen Riemann als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Bitburg

Bitburg (ots)

Zum 2. Mai 2023 trat PHK Tino Schwarz die Nachfolge von Jürgen Riemann als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Bitburg an. EPHK Riemann, der erst mit Ablauf des Monats September 2023 in den Ruhestand eintritt und bis dahin seine angesammelten Überstunden abbaut, wird bereits jetzt durch seinen Nachfolger kommissarisch im Amt ersetzt.

Mit Jürgen Riemann verlässt die PI Bitburg eine erfahrene, gut vernetzte, beliebte und fachlich überzeugende Führungskraft. Nach seiner Einstellung in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz im Februar 1979 verschlug es ihn zunächst zur damaligen Bereitschaftspolizei nach Mainz. Es folgten Führungsfunktionen und Qualifizierungslehrgänge sowie der Wechsel zur Schutzpolizei nach Mainz. Im Juli 1990 nahm Jürgen Riemann zum ersten Mail seinen Dienst in Bitburg auf. Als Dienstgruppenleiter sorgte er im 24/7 Dienst für die Sicherheit der Menschen in seinem Dienstgebiet. Von Bitburg wechselte er zur Polizeiinspektion Wittlich und übernahm dort die stellvertretende Dienststellenleitung, eher er zum 1. Juni 2015 zurück nach Bitburg wechselte und die Dienststelle in Stellvertretung leitet.

Mit Tino Schwarz folgt ihm nun kein Unbekannter in der Region. PHK Schwarz wurde 1995 in den Polizeidienst eingestellt. Auch er übernahm zunächst Aufgaben in der Bereitschaftspolizei an den Standorten in Mainz und Koblenz. In den Jahren 1999-2002 folgte das Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Von 2002 bis 2013 wurde er im Wechselschichtdienst des Polizeipräsidiums Koblenz in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Adenau eingesetzt. Im Anschluss folgte die Versetzung ins Heimatpräsidium nach Trier und zu seiner Heimatdienststelle der PI Bitburg. Nach einer Verweildauer im Schichtdienst übernahm er ab 2016 die Aufgaben der Dienstgruppenleitung. Im Jahr 2020 wurde er zum Leiter der Polizeiwache Gerolstein ernannt und kehrt nun, nach 3 Jahren wieder auf seine Heimatdienststelle zurück. PHK Tino Schwarz ist wie EPHK Jürgen Riemann in der Region vernetzt und bekannt. Er wird in den kommenden Jahren mit seiner Erfahrung die Dienststelle stellvertretend leiten und ein offener Ansprechpartner für die Belange benachbarter Behörden sowie der Bürgerinnen und Bürger sein.

