FW-Schermbeck: Ölspur über mehrere Kilometer

Schermbeck (ots) - Der Löschzug Altschermbeck wurde heute um 9.07 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zur Mittelstraße alarmiert. Kurz nach Eintreffen der Kräfte der Feuerwehr am Einsatzort konnten diese wieder einsatzbereit einrücken. Für den Löschzug endete der Einsatz um 9.19 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Jana Loick Mobil: 0151 20984294 E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de ...

