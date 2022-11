Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Eine leicht verletzte Person bei Unfall auf dem "Posthalterswäldle"

Singen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochmittag auf der Kreuzung "Am Posthalterswäldle"/Beethovenstraße passiert ist. Eine 73-jährige Frau fuhr mit einem Opel auf der Beethovenstraße in Richtung Fichtestraße. Im Bereich der Kreuzung zum "Posthalterswäldle" kollidierte der Opel mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes der B-Klasse einer 40-Jährigen. Diese erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die 73-Jährige blieb unverletzt. Am Mercedes entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am Opel in Höhe von rund 3.000 Euro. Beide beschädigten Autos blieben fahrbereit.

