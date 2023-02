Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Explosion im Gebäude

Bild-Infos

Download

Schermbeck (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:45 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "Explosion in Objekt" in die Kilianstraße alarmiert. Hier war ein Geldausgabeautomat gesprengt worden, wobei es zu großen Schäden an dem Gebäude kam. Nach ersten Informationen der Polizei wurden am Tatort zwei unbekannte Täter beobachtet. Diese stiegen anschließend in ein wartendes dunkles Fahrzeug, dass sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit Richtung B58 entfernte. Von den Einsatzkräften der Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt und die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 04:20 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell