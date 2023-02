Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Alarmierung Gasaustritt

Schermbeck (ots)

Am Samstagvormittag gegen 9:45 Uhr wurde die Löschzüge Altschermbeck und Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "Gasgeruch, Gasaustritt" in die Goethestrasse alarmiert. An der Einsatzstelle wurde das Objekt, in dessen Keller ein Melder ausgelöst hatte, unter Atemschutz erkundet. Sowohl die Einsatzkräfte, als auch ein hinzugezogener Fachbetrieb konnten keinen Gasaustritt feststellen. Die Einsatzstelle wurde anschließend dem Eigentümer übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 10:15 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell