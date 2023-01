RLS NORD: Vermisster aus Schleswig gefunden

Harrislee (ots) - +++ Öffentlichkeitsfahndung +++ Seit gestern Abend, 19:17 Uhr, wird der 86-jährige, Werner C. aus Dänemark vermisst. Herr C. ist aktuell mit seinem silbernen Pkw Toyota Yaris mit dem dänischen Kennzeichen YS 34644 unterwegs. Der Gesuchte benötigt möglicherweise dringend ärztliche Hilfe. Herr C. wird wie folgt beschrieben: männlich, 86 Jahre ...

