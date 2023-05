Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mobile und stationäre Verkehrskontrollen

Daun / Gerolstein / Densborn (ots)

Im Rahmen von mobilen Verkehrskontrollen konnten am Freitag, den 05.05.2023 im Stadtgebiet Gerolstein und in der Ortslage Densborn durch die Beamten der Polizeiwache Gerolstein mehrere Verstöße festgestellt werden. In der Ortschaft Densborn konnten zwei Fahrzeuge festgestellt werden, deren Termin für die Hauptuntersuchung überschritten war. In einem Fall wurde der Halter verwarnt. In dem anderen Fall wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Im Stadtgebiet Gerolstein konnte gegen 14:30 Uhr ein 17-jähriger Jugendlicher angetroffen werden, welcher im öffentlichen Straßenverkehr ein fahrerlaubnispflichtiges Zweirad führte, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Am Freitag, den 05.05.2023 in der Zeit von 22:00 - 01:00 Uhr wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Daun im Stadtgebiet Daun Verkehrskontrollen am Kreisverkehr Mehrener Straße / Bahnhofstraße durchgeführt. Bei der stattgefundenen Kontrolle konnten erfreulicherweise keine Beanstandungen festgestellt werden. Die Kontrolltätigkeit kam gut an, es wurden viele Bürgergespräche geführt.

