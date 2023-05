Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Diebstahl auf dem Außengelände eines Möbelgeschäfts

Worms (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag Lounge-Möbel auf dem Gelände eines Möbelgeschäfts Am Gallborn entwendet. In der Zeit von Mittwoch, 19:30 Uhr, bis Donnerstag, 09:30 Uhr haben der oder die bislang unbekannten Täter zunächst das Schloss eines mittels Stahlkette gesicherten Bauzaunes aufgebrochen. Anschließend wurden im dortigen Außenbereich stehende Lounge-Möbel im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

