POL-GI: Frau in Linden unsittliche berührt+Einbruch+Ford gestohlen+Bargeld weg+Scheibe eingeschlagen+Auseinandersetzung am Uni-Vorplatz+Container gestohlen+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Linden: Frau unsittlich berührt

In der Bahnhofstraße in Großen-Linden berührte ein unbekannter Mann Mittwochabend eine Frau unsittlich. Die 25-Jährige befand sich gegen 23.20 Uhr zwischen dem Kreisverkehr und der Einmündung zur Sudetenstraße, als der Mann sie zweimal von hinten anfasste. Anschließend flüchtete er. Der Mann hat eine dunklere Hautfarbe, ist schlank und etwa 20 Jahre alt. Er trug eine beigefarbene, hüftlange Jacke und trug einen dunklen Rucksack. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist dort am Mittwochabend der beschriebene Mann aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in Klein-Linden

Im "Kirchpfad" in Klein-Linden geriet ein Einfamilienhaus in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten hebelten zwischen 10.30 Uhr am Donnerstag und 10.45 Uhr am Samstag die Terrassentür auf. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume bzw. Schränke, Kommoden und Schubladen. Mit Schmuck flüchteten sie offenbar über eine Kellertür und suchten das Weite. Wer dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Ford Kuga gestohlen

Auf einen Ford Kuga hatten es Unbekannte in der Hermann-Löns-Straße in Klein-Linden abgesehen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der oder die Täter mit einem sogenannten "Jammer", einem Gerät zur Verlängerung der Funkwellen des Schlüssels zum Fahrzeug, das schwarze Auto ohne Gewalt öffneten und starteten. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die dort zwischen 20.00 Uhr am Freitag (12. Mai) und 09.00 Uhr am Samstag (13. Mai) verdächtige Beobachtungen gemacht haben und erbittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Dieb nutzt Gelegenheit

Als eine 27-Jährige ihr Gepäck aus ihrem Opel lud, nutzte ein unbekannter Dieb die Gelegenheit und stahl ihr Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Frau befand sich am Sonntag (14. Mai) gegen 20.00 Uhr auf dem Hof einer Pension in der Rodheimer Straße. Als sie ihr Gepäck in die Unterkunft brachte, entnahm der Dieb aus ihrem grauen Insignia eine Tasche inklusive dem Bargeld. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Gegen Scheibe der Kongresshalle getreten

Ein Unbekannter trat am Sonntag gegen 01.30 Uhr gegen die Scheibe einer Seiteneingangstür der Kongresshalle. Anschließend flüchtete er in Richtung Innenstadt. Der Mann ist unter 20 Jahre alt, und etwa 1,75 Meter groß. Er trug eine schwarze Wollmütze mit Schirm, eine blaue Jeanshose und könnte eine Verletzung am linken Bein haben. Wer kann Hinweise auf den Verursacher des etwa 500 Euro teuren Sachschadens geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Auseinandersetzung Uni-Vorplatz

Drei unbekannte Männer und eine 18-jährige Frau aus Grünberg gerieten am Samstag gegen 00.45 Uhr auf dem Uni-Vorplatz in der Ludwigstraße in Streit. In dessen Verlauf schlugen und traten die Unbekannten die Grünbergerin, welche Verletzungen im Gesicht und Knie erlitt. Zudem fiel ihr während der Auseinandersetzung das Handy zu Boden. Einer der Unbekannten stahl es daraufhin. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Sie sollen zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein, schlank und zwischen 18 und 20 Jahren. Sie waren dunkel gekleidet. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-6555 entgegen.

Biebertal: Container entwendet

Unbekannte entwendeten von einem Feld am Rande des Industriegebietes "Am Ziegenköppel" einen sechs Meter langen Abrollcontainer. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der graue Container von dem oder den Täter/n zwischen 19.00 Uhr am Freitag (12. Mai) und 09.00 Uhr am Samstag (13. Mai) mit einem dreiachsigen Fahrzeug wegtransportiert worden ist. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des 6.000 Euro teuren Containers geben. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Farbschmiererei

In der Nacht zu Freitag beschmierten Unbekannte in der Straße "Am Alten Bahnhof" die Wand eines Edeka-Marktes. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat dort in der Nacht zu Freitag etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Unfallflucht in Leihgestern

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Dacia nach einer Unfallflucht zwischen Freitag (12.Mai) 23.00 Uhr und Samstag (13.Mai) 6.15 Uhr in der Mozartstraße in Leihgestern. Offenbar beschädigte ein Unbekannter mit einem blauen Fahrzeug den weißen Logan an der Fahrertür und fuhr davon. Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Von der Fahrbahn abgekommen

Freitagabend (12.Mai) gegen 22.15 Uhr befuhr ein Unbekannter die Oberndorfer Straße. In Höhe der Hausnummer 13 kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wohnhaus. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Pohlheim: Auffahrunfall

Ein bislang Unbekannter befuhr am Samstag (13.Mai) gegen 14.50 Uhr die Bruchstraße in Watzenborn-Steinberg und beabsichtigte nach links in die Landstraße 3132 einzubiegen. Offenbar übersah der Unbekannte dabei den BMW einer 18-Jährigen, die auf der L3132 von Grüningen nach Watzenborn-Steinberg unterwegs war. Die BMW-Fahrerin bremste daraufhin und konnte einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten verhindern. Ein 37-Jähriger in einem Hyundai, der sich hinter dem BMW befand, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Kompaktwagen mit weiblicher Fahrerin. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität der Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Auf Parkplatz Mercedes touchiert

Nur 40 Minuten parkte ein 42-Jähriger mit einem Mercedes am Freitag (12.Mai) auf einem Parkplatz in der Siemensstraße in Großen-Linden. Zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr touchierte ein Unbekannter vermutlich bei einem Parkmanöver den schwarzen E220d an der hinteren, linken Seite und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Langgöns: Rollerfahrer ohne Führerschein unterwegs

Freitagabend (12.Mai) gegen 19.00 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter mit einem Roller die Dorfstraße in Dornholzhausen, verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich im den entstandenen Schaden in Höhe von 2.750 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 24-Jährigen aus dem Landkreis Gießen, der ohne gültige Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs war. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,47 Promille.

Gießen: Rotlicht missachtet

Ein 25-Jähriger in einem Seat befuhr am Freitag (12.Mai) gegen 16.20 Uhr die Landstraße 3131 von Gießen in Richtung Lich und missachtete das für ihn geltende Rotlicht. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Toyota eines 71-Jährigen, der an der Anschlussstelle Schiffenberger Tal von der Bundesautobahn 485 abfuhr und bei grüner Ampel nach links auf die L3131 abbiegen wollte. Der Seat-Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 38-jähriger Mitfahrer des Toyotas zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu, konnte jedoch nach Hause entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

B49/Buseck: Leicht Verletzter nach Auffahrunfall

Ein 23-jähriger Busecker in einem Mercedes und eine 57-jährige Frau in einem Cadillac befuhren hintereinander die Bundesstraße 49 von Reiskirchen in Richtung Gießen. Als ein Rettungswagen mit Sondersignalen sich näherte, verlangsamte der Busecker seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte die 57-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Der 23-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

