POL-GI: 27-Jähriger tot aufgefunden - Rücknahme der Vermisstenfahndung

Gießen (ots)

Gießen:

Die Fahndung nach dem seit 03. April 2023 vermissten 27-jährigen aus Gießen kann eingestellt werden. Der Vermisste war gegen am 03.04.2023 gegen 16.40 Uhr im Bereich des Christoph-Rübsamen-Steg in die Lahn gestiegen. Zunächst kam er auf der anderen Seite wieder ans Ufer. Nachdem er erneut in die Lahn stieg, verloren ihn Zeugen aus den Augen. Ein Passant fand seinen Leichnam am Donnerstag gegen 08.30 Uhr beim "Großen Wehr" an der Lahn auf. Die Polizei bittet um Rücknahme der Fahndung.

