POL-GI: Schläge und Tritt bei Auseinandersetzung in Gießen+Fernseher aus Gartenhütte gestohlen+Fünf schwerverletzte bei Unfall auf Bundesstraße 49 bei Reiskirchen+ weitere Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Gießen: Auseinandersetzung

In der Straße "Eulenkopf" gerieten Dienstagabend gegen 18.25 Uhr ein Unbekannter und ein 20-Jähriger in Streit. In dessen Verlauf schlug und trat der Unbekannte nach dem 20-Jährigen. Der Mann soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein. Er habe eine kräftige Statur und nach Angaben des Zeugen, soll er ein afrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben. Seine Haare seien kurz und braun. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/70006-3755.

Gießen: Fernseher aus Gartenhütte gestohlen

Eine Gartenhütte geriet im Schrebergarten "Am Wehr" (Talweg) in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten stiegen zwischen 21.00 Uhr am Montag (08. Mai) und 12.30 Uhr am Dienstag (09. Mai) über einen Zaun und brachen über ein Fenster in die Hütte ein. Anschließend stahlen sie daraus einen Fernseher. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim: Bei Parkmanöver Mercedes touchiert

2.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Mercedes nach einer Unfallflucht von Dienstag (09.Mai) in der Garbenteicher Straße in Hausen. Vermutlich bei einem Parkmanöver zwischen 7.30 Uhr und 11.00 Uhr touchierte ein Unbekannter den in Höhe der Hausnummer 7 geparkten grauen C200 CDI und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Langgöns: Auf Parkplatz Ford beschädigt

Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein bislang Unbekannter am Dienstag (09.Mai) zwischen 05.50 und 15.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im St.-Ulrich-Ring einen geparkten weißen Ford Ka an der Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Straßenlaterne angefahren

Ein zunächst Unbekannter fuhr Dienstagabend (09.Mai) gegen 21.00 Uhr auf einem Parkplatz am Bahnhof gegen eine Straßenlaterne und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 47-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Unfallflucht im Carl-Benz-Ring

An zwei möglichen Orten im Carl-Benz-Ring parkte am Dienstag (09.Mai) zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr ein Ford. Offenbar touchierte ein Unbekannter den grauen Tourneo auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 2 oder auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes (Höhe 5). Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Seat beschädigt

Am Dienstag (09.Mai) gegen 17.45 Uhr fuhr ein Unbekannter in der Grünberger Straße rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte dabei einen geparkten weißen Seat Arona am hinteren, linken Kotflügel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 350 Euro zu kümmern. Bei der unbekannten Person handelt es sich um eine ca. 40-45 Jahre alte Frau, 170 cm groß und mit kräftiger Statur. Sie trug dunkle Kleidung und fuhr einen schwarzen Suzuki mit Gießener Kennzeichen. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität der Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Parken VW touchiert

Am Sonntag (07.Mai) zwischen 7.30 Uhr und 15.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Straße "Steinerne Brücke" (Höhe 34) einen geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Golf zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.700 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: VW beim Rangieren angefahren

Nur eine Stunde parkte am Dienstag (09.Mai) ein VW im Bereich einer Baustelle in der Bernhard-Itzel-Straße. Ein Unbekannter beschädigte vermutlich beim Rangieren zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr den blauen Van an der hinteren Stoßstange. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Radfahrer fährt gegen Jaguar

Dienstagmorgen (09.Mai) gegen 8.30 Uhr befuhr ein unbekannter Radfahrer den Gehweg der Grünberger Straße. Ein 74-Jähriger in einem Jaguar beabsichtigte von der Grünberger Straße auf das Gelände in Höhe der Hausnummer 37 einzubiegen und kreuzte dabei den Gehweg, auf dem der Radler unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radler stürzte. Anschließend stieg der Unbekannte wieder auf sein Rad und fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Radler machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Hungen: Überholmanöver führt zu Unfall

Ein 69-jähriger Mann aus Laubach auf einem Traktor mit Anhänger befuhr am Dienstag (09.Mai) gegen 12.20 Uhr die Landstraße 3007 von Nonnenroth in Richtung Hungen. Der Traktorfahrer wurde von einem unbekannten LKW überholt und der LKW-Fahrer kollidierte beim Überholvorgang mit dem Anhänger des 69-Jährigen. Der Laubacher verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Böschung und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich der Mann leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 8.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Linden: Kind leicht verletzt nach Unfall

Montagnachmittag (08.Mai) gegen 16.15 Uhr befuhr ein 71-Jähriger in einem Opel die "Alte Heerstraße" in Richtung Gießener Pforte. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 8-jährigen Kind, welches offenbar bei Grün über die Fußgängerampel ging. Das Kind verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Reiskirchen: Vorfahrt missachtet

Ein 53-jähriger Mann in einem Ford befuhr Dienstagabend (09.Mai) gegen 20.55 Uhr die Kreisstraße 37 von Saasen kommend und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 49 in Richtung Grünberg einzubiegen. Dabei stieß er mit dem Audi eines 18-Jährigen zusammen, welcher auf der Bundesstraße 49 von Grünberg nach Reiskirchen unterwegs war. Der Ford-Fahrer war in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer, sowie drei Insassen aus dem Audi im Alter von 15 und 16 Jahren verletzten sich schwer und kamen mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 13.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 in Verbindung zu setzen.

