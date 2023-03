POL-HI: Bewohner eines Mehrfamilienhauses leicht verletzt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am Samstag, 18.03.2023, wurde der Polizei gegen 22:00 Uhr die Auslösung einer Brandmeldeanlange in einer Abteilung des Ameos-Klinikums in der Goslarschen Landstraße in Hildesheim gemeldet. Aufgrund dieser Meldung wurden umgehend Kameraden der Feuerwehr und Beamte der Polizei zum Einsatzort entsandt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Matratze in einem unbewohnten Zimmer einer ...

mehr