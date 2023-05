Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Raub auf Raststätte+Einbruch in Clleberg+Einbrüche in Gießen+PKW-Aufbrüche+Auseinandersetzung+Waggon besprüht+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten und Unfallfluchten

Gießen (ots)

Grünberg: Raub auf Raststätte

Mit Bargeld in dreistelliger Höhe flüchtete ein Unbekannter nach einem Raub in der Raststätte "Reinhardshain". Der Räuber betrat am Samstag (06. Mai) gegen 04.10 Uhr das Restaurant der Raststätte. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von der Kassiererin das Bargeld aus der Kasse. Anschließend lief der Mann in unbekannte Richtung davon. Der Tatverdächtige war dunkel gekleidet. Sein Gesicht war mit einer Mütze und einem Schal teilweise bedeckt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Festnahme des Verdächtigen. Die Kriminalpolizei sucht nach weiteren Zeugen. Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Langgöns: Einbruch in Cleeberg

In der Straße "Gaulbach" in Cleeberg ließen Einbrecher aus einem Einfamilienhaus Schmuck mitgehen. Die Unbekannten hebelten am Sonntag (07. Mai) zwischen 10.00 und 21.50 Uhr die Terrassentür auf. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Einbrecher kommt übers gekippte Fenster

Offenbar über das gekippte Wohnungsfenster eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Will-Straße kam der Einbrecher. Am Samstag (06. Mai) zwischen 17.00 und 22.45 Uhr verschaffte sich der Unbekannte Zugang zur Wohnung, durchsuchte diese und flüchtete mit Bargeld und Münzen. Zeugen, die dort etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Einbruch ins Vereinsheim

Ein Vereinsheim geriet im Uferweg in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten brachen zwischen 20 Uhr am Donnerstag (04. Mai) und 21.30 Uhr am Freitag einen Geräteschuppen, eine Werkstatt und ein Büro auf und verschafften sich Zugang in das Getränkelager sowie die "Kneipe". Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten mit Bargeld. Hinweise zu den Dieben nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Hungen: PKW-Aufbrüche in Steinheim und Inheiden

In zwei Hungener Ortsteilen kam es zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag zu mindestens drei PKW-Aufbrüchen. In der Seestraße in Inheiden schlugen die Unbekannten die Scheiben eines schwarzen BMW ein. Aus dem Fahrzeug fehlen 30 Euro. Aus einem in der OVAG-Straße geparkten schwarzen Nissan entwendeten die Diebe einen Terminkalender. Zuvor hatten sie hier die Scheibe ebenfalls eingeschlagen. Im Bruchweg in Steinheim warfen Unbekannte die Scheiben eines grauen Fords ein. Mit einem Rucksack flüchteten sie zunächst. Etwa 100 Meter entfernt entnahmen sie das Portemonnaie und warfen die Tasche weg. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Mit Grillrost geworfen

Nachdem ein unbekannter Mann am Freitagabend mit einem heißen Grillrost nach einem 20-Jährigen warf, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Gegen 18.50 Uhr kam es zwischen dem 20-Jährigen und dem Unbekannten aus unbekannten Gründen auf einem Gelände in der Straße Trieb" zu einer handfesten Auseinandersetzung. In dessen Verlauf warf dann der Unbekannte mit dem heißen Rost. Der 20-Jährige erlitt eine Brandblase an der Hand. Zudem stach er noch mit einem Regenschirm in Richtung des 20-Jährigen, traf ihn jedoch nicht. Der Unbekannte flüchtete. Er ist zwischen 30 bis 40 Jahren alt. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift. Nach Angaben des Zeugen stamme der Unbekannte womöglich aus dem arabischen Raum. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Waggon besprüht

5.000 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte beim zukünftigen Gefahrenabwehrzentrum in der Straße Stolzenmorgen. Sie brachen zwischen 14.00 Uhr am Freitag (28. April) und 08.00 Uhr am Dienstag (02. Mai) die Bauzäune auf. Auf dem Gelände besprühten sie einen Eisenbahnwaggon. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Hinweise zu den Schmierfinken nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Ford beschädigt

3.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Ford nach einer Unfallflucht von Freitag (05.Mai) auf einem Parkplatz in der Schlachthofstraße. Der weiße Transit parkte zwischen 7.15 Uhr und 11.00 Uhr auf einem Parkplatz, der nur von der Henriette-Hezel-Straße erreichbar ist. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden an der vorderen Stoßstange zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in der Wolfstraße

Zwischen Donnerstag (04.Mai) 19.45 Uhr und Freitag (05.Mai) 14.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Wolfstraße einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Golf zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange und dem vorderen, linken Kotflügel beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 350 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Ausparken auf Parkplatz Opel touchiert

Nur eine Stunde parkte ein Opel am Freitag (05.Mai) auf einem Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße. Vermutlich beim Ausparken touchierte ein Unbekannter den blauen Corsa auf der Fahrerseite und entfernte sich anschließend. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Leicht verletzte Radlerin nach Zusammenstoß

Am Freitag (05.Mai) gegen 14.40 Uhr befuhr eine 22-jährige Radfahrerin den Fahrradweg der Heuchelheimer Straße in Richtung Gießen. Ein bislang Unbekannter stand aus der Paul-Zipp-Straße kommend an der Kreuzung zur Heuchelheimer Straße. Offenbar schätzte der PKW-Fahrer die Geschwindigkeit der Radlerin falsch ein und fuhr vorwärts. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 22-Jährige fiel auf die Motorhaube und verletzte sich leicht. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zu dem silberfarbenen PKW oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Parkmanöver Seat angefahren

Zwischen Samstag (06.Mai) 21.00 Uhr und Sonntag (07.Mai) 6.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Wiesecker Weg einen geparkten Seat. Als die Besitzerin zu ihrem grauen Ibiza zurückkam, war dieser an der hinteren, linken Seite beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Hungen: Vorfahrt missachtet

Ein 54-jähriger Mann aus Nidda in einem Daewoo befuhr Samstagmorgen (06.Mai) gegen 8.45 Uhr die Königsberger Straße und beabsichtigte nach links auf die Gießener Straße einzubiegen. Dabei übersah der Daewoo-Fahrer offenbar das Motorrad eines 50-jährigen Wetzlarers, der auf der Gießener Straße in Richtung Kaiserstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Krad-Fahrer leicht verletzte. Der Wetzlarer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: VW touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Donnerstag (04.Mai) zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr im Eichendorffring einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Golf zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte verursachte Sachschaden in Höhe von 100 Euro und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

