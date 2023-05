Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Audi-Diebstahl scheitert+Einbrecher durchsuchen Schränke+Tankautomaten aufgebrochen+Kind mit Gaspistole beschossen+Falscher Bankmitarbeiter ruft an+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Gießen (ots)

Grünberg: Audi-Diebstahl misslungen

Offenbar scheiterte Donnerstagfrüh der Versuch, einen Audi in der Kleegasse in Queckborn zu stehlen. Zwei Unbekannte betraten gegen 02.00 Uhr das Grundstück eines Einfamilienhauses. Während einer mit einem Funkwellenverlängerer das Signal in Richtung des geparkten A5 zu übertragen versuchte, verblieb sein Komplize an dem Fahrzeug. Nach ihrem Scheitern flüchteten sie. Beide Männer waren dunkel gekleidet und trugen eine Kapuze sowie einen Mundschutz. Ein Täter hatte auf seinem Oberteil in Brusthöhe einen hellen Schriftzug. Zudem trug er Turnschuhe mit heller Sohle. Wem sind die beiden Männer Donnerstagfrüh aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Lich: Schränke durchsucht

In der Straße "Mühlacker" geriet eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in den Fokus von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zum Treppenhaus und hebelten die Wohnungstür auf. Anschließend durchsuchten sie mehre Schränke und Behältnisse. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an. Ein Zeuge stellte den Einbruch am Donnerstag gegen 15.00 Uhr fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Laubach/Hungen: Tankautomaten aufgebrochen

Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag zwei Tankautomaten in Laubach-Wetterfeld und Hungen-Villingen auf. Zwischen Mitternacht und 01.00 Uhr hebelten sie auf einem Tankstellengelände in der Kirchgasse Wetterfeld einen Automaten auf. Offenbar bemerkten sie erst nach dem Aufbruch, dass es sich um einen Automaten ohne Barzahlung handelte und flüchteten anschließend. Gegen 01.10 Uhr hebelten zwei Jugendliche das Geldfach eines Tankautomaten in der Kreuzgasse in Villingen auf und stahlen daraus das Bargeld. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen. Nach Angaben eines Zeugen sollen die Jugendlichen zwischen 16 und 22 Jahren alt sein. Einer trug eine schwarze Jacke, einer trug einen Helm und einer von den beiden hatte blonde Haare. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Jugendlichen für beide Aufbrüche verantwortlich sein könnten. Wem sind zur Nachtzeit die Jugendlichen in Laubach Wetterfeld und/oder in Hungen-Villingen aufgefallen? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Kind mit Gaspistole beschossen - Zeugen und Ersthelfer gesucht

Nachdem ein 13-jähriges Kind im Pfarrgarten mit einer Gaspistole beschossen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen und insbesondere nach einem Ersthelfer. An einem Donnerstag Ende April (27.04.2023) hantierten drei Jugendliche kurz vor 17.00 Uhr im Bereich eines Nachtzugangs der Galerie Neustädter Tor mit einer Gaspistole herum und schossen auch auf geparkte Autos. Hierbei löste sich ein Schuss und traf den unweit stehenden 13-jährigen Jungen an der Hand. Während die Jugendlichen wegliefen, kam ein unbekannter Mann hinzu und kümmerte sich um den Jungen. Die Jugendlichen waren zwischen 14 und 15 Jahre alt. Einer trug einen Pullover mit grünen Ärmeln und eine schwarze Weste. Er hat dunkelbraunes Haar und einen Oberlippenbart. Ein Jugendlicher war blond und einer zwar zwischen 1,65 und 1,73 Meter groß. Der unbekannte Ersthelfer ist vermutlich der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und trug eine Weste. Er wird als wichtiger Zeuge gebeten sich zu melden. Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Landkreis Gießen: Falscher Bankmitarbeiter ruft an

Einen Schaden in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrages beklagt eine 30-jährige Frau, nachdem sie einem Betrüger am Telefon sensible Daten zu ihrem Online-Banking übermittelt hatte. In den zurückliegenden Tagen erhielt die Frau einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Bank. Dieser brachte sie dazu, das Einmalpasswort zur Freischaltung der Bank-APP zu nennen. In der Folge konnte der Betrüger auf ihr Konto zugreifen. Die 30-Jährige wurde aufgrund der auffälligen Kontobewegungen von ihrer echten Bank informiert. Der Betrug flog auf und die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei.

Dieser Betrugsfall zeigt, wie wichtig der sorgsame Umgang mit sensiblen Bankdaten ist. Um nicht Opfer der Masche zu werden, rät die Polizei eindringlich:

- Geben Sie keine sensiblen Daten zu ihren Vermögen, Wertsachen oder zu ihren Bankzugangsdaten am Telefon heraus.

- Bankmitarbeiterinnen und Bankmitarbeiter erfragen niemals sensible Daten am Telefon.

- Rufen sie Ihre Hausbank unter der Ihnen bekannten Nummer aktiv zurück und informieren Sie sich dort direkt.

Linden: Fußgängerin nach Unfall leichtverletzt

In der Robert-Bosch-Straße in Großen-Linden kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem sich eine Fußgängerin leicht verletzte. Ein Audi-Fahrer hielt am Donnerstag gegen 12.15 Uhr kurz an, um einen Beifahrer einsteigen zu lassen. Als er anschließend wieder losfuhr, erfasste er die 63-jährige Frau. Sie erlitt eine leichte Verletzung am Kopf. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Beim Vorbeifahren VW gestreift

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte am Donnerstag (11.Mai) zwischen 9.00 Uhr und 13.15 Uhr im Petersweg ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand geparkten weißen VW Caddy und beschädigte den linken Außenspiegel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Lich: VW touchiert

Zwischen Dienstag (9.Mai) 15.00 Uhr und Mittwoch (10.Mai) 7.30 Uhr befuhr ein Unbekannter die Münzenberger Straße. In Höhe der Hausnummer 21 touchierte der Unbekannte offenbar einen geparkten schwarzen VW Passat an der vorderen Stoßstange und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Bei Parkversuch Opel beschädigt

Am Donnerstag (11.Mai) beschädigte ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Gaffkystraße geparkten Opel. Offenbar bei einem Parkversuch zwischen 8.00 Uhr und 9.55 Uhr beschädigte der Unbekannte den braunen Mokka an der vorderen Stoßstange und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

B49/Reiskirchen: Schwer verletzter Kradfahrer nach Unfall

Ein Schwerverletzter und 8.500 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls von Donnerstagabend (11.Mai) gegen 22.00 Uhr auf der Bundesstraße 49. Ein 53-jähriger Mann in einem Renault befuhr die B49 von Gießen in Richtung Reiskirchen und beabsichtigte nach links auf die Bundesautobahn 5 in Richtung Frankfurt aufzufahren. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 22-Jährigen zusammen. Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in eine Klinik. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

