Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Körperverletzung

Worms (ots)

Ein Gespräch zwischen zwei Wormsern endete am Dienstagvormittag in einer Körperverletzung. Gegen 10:45 Uhr kamen zwei Männer in einer Bar am Bahnhof ins Gespräch, als der 20-Jährige den 25-jährigen Geschädigten unvermittelt von seinem Barhocker zog und ihn dadurch leicht verletzte. Nach einer anschließenden Diskussion verließ der zunächst unbekannte 20-Jährige die Bar, konnte jedoch durch eine Streife der Wormser Polizei im Nahbereich kontrolliert und identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. In solchen Fällen kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell