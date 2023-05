Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbrüche in Kleingärten

Worms (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu mindestens drei Einbrüchen in Kleingärten.

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte eine Eigentümerin gegen 01:00 Uhr auf ihrer Videokamera beobachten, wie zwei Männer die Tür ihres Gartenhauses aufbrachen. Die bislang unbekannten Täter betraten den an der Landgrafenstraße zwischen Worms-Pfiffligheim und Leiselheim gelegenem Kleingarten über einen heruntergedrückten Maschendrahtzaun und entwendeten eine Kettensäge. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die beiden Männer nicht mehr festgestellt werden. Wie sich erst später herausstellte, war ein weiterer Kleingarten in gleicher Weise betroffen. Dort wurde das mögliche Diebesgut jedoch zurückgelassen.

Zu einem weiteren Einbruch in einen Kleingarten kam es vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag am Sandwiesenweg. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 13:45 Uhr brachen der oder die unbekannten Täter einen dortigen Schuppen auf und entwendeten u.a. zwei Stromaggregate sowie weitere kleinere Geräte und Werkzeug.

Insgesamt entstand durch die Einbrüche ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

