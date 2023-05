POL-PDNR: Geschwindigkeitsüberwachung

Linz am Rhein (ots) - Am Mittwochmittag wurde ein 13-jähriges Mädchen aus der Verbandsgemeinde Linz bei einem Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in Linz von einer Mitarbeiterin beobachtet. Das Mädchen hatte eine Süßigkeit in die Beintasche ihrer Cargo-Hose gesteckt und den Markt verlassen. Nach polizeilicher Aufnahme wurde die Täterin einem Erziehungsberechtigten übergeben. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

mehr