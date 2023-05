Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erneute Geschwindigkeitsmessung in Windhagen, Rederscheider Straße

Windhagen (ots)

Am Mittwochmittag führten Polizeibeamte nach vorausgegangener Bürgerbeschwerde erneut eine Geschwindigkeitsmessung in der Rederscheider Straße in Windhagen durch. Die Geschwindigkeit ist im Messbereich innerhalb geschlossener Ortschaften auf 30 km/h begrenzt. Die Beamten ahndeten im Messzeitraum von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr einen Verstoß im Verwarngeld- und einen Verstoß im Anzeigenbereich. Die schnellste Messung betrug 49 km/h. In dem genannten Zeitraum passierten insgesamt 84 Fahrzeuge (39 Fahrzeuge in Fahrtrichtung NRW, 45 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Ortsmitte) den Messbereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell